Правоохоронці вилучили у двох жителів Одеської області арсенал зброї і боєприпасів

Відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вилучили у жителів Любашівського району Одеської області арсенал зброї та боєприпасів.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, напередодні під час проведення санкціонованих обшуків з незаконного обігу вилучено вогнепальну і холодну зброю та боєприпаси.

Відзначається, що в рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання співробітники Подільського відділу поліції провели низку обшуків у домоволодіннях кількох жителів Любашівського району. У одного з них вилучено дві гвинтівки й кулемет, в іншого - пістолет Марголіна, запчастини для зброї і близько 200 набоїв. Зброю вилучено та направлено на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Тривають відповідні оперативні заходи.