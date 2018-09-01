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Правоохоронці вилучили у двох жителів Одеської області арсенал зброї і боєприпасів

18:38, 01 вересня 2018
Суспільство
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Тривають відповідні оперативні заходи \ фото УНІАН

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, напередодні під час проведення санкціонованих обшуків з незаконного обігу вилучено вогнепальну і холодну зброю та боєприпаси.

Відзначається, що в рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання співробітники Подільського відділу поліції провели низку обшуків у домоволодіннях кількох жителів Любашівського району. У одного з них вилучено дві гвинтівки й кулемет, в іншого - пістолет Марголіна, запчастини для зброї і близько 200 набоїв. Зброю вилучено та направлено на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Тривають відповідні оперативні заходи.

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Теги: #Одеса#поліція#боєприпаси