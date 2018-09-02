В Одесі стартувало святкування з нагоди Дня міста, на маршрут вийшов «Трамвай щастя» (фото)

Відбулося підняття прапора міста перед будівлею мерії, заплановано ряд святкових заходів

В Одесі стартувало святкування з нагоди Дня міста.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія з нагоди 224-ї річниці з дня заснування Одеси почалася з покладання квітів до пам'ятників: градоначальнику Одеси Григорію Маразлі (управляв містом з 1878-го по 1895 рік), засновникам Одеси - на Катерининській площі, князю Михайлу Воронцову (генерал-губернатор Новоросійського краю в середині 19 століття) - на Соборній площі. Крім того, до підніжжя монументів Йосипу Дерибасу, Дюку де Рішельє (Арман Емманюель дю Плессі, генерал-губернатору Одеси з 1805-го по 1814-й) і Отаману Головатому.

Відбулося підняття прапора міста перед будівлею мерії, розташованою на Думській площі. У церемонії взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міський голова Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської ОДА Максим Степанов, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, а також почесні громадяни міста, представники різного роду військ, гості більш ніж з 40 країн.

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З нагоди Дня міста на вулиці виїхав «Трамвай щастя», в якому - безкоштовний проїзд.

Ретро-вагон КП «Одесміськелектротранс» здійснить рейс від Тираспольської площі до Аркадії за маршрутом №4, після чого вирушить на Старосінну площу, а потім в депо, а його пасажирам обіцяють сюрпризи.

Сьогодні в місті заплановано ряд святкових заходів.

Як повідомляв УНІАН, День Одеси традиційно відзначається 2 вересня. Правопорядок під час святкування забезпечують більш як 1 тис. правоохоронців.