У Торонто Фонд Ігоря Янковського і Держкіно провели Український діловий сніданок на кінофестивалі TIFF 2018

7 вересня вперше на одному з найбільших в Північній Америці 43-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF 2018) в Канаді Фонд Ігоря Янковського і Держкіно України організували і провели діловий сніданок під слоганом «Ukraine Is Your Destination». Він увійшов до офіційної програми індустріальної секції кінофестивалю і зібрав понад 50 українських і зарубіжних продюсерів і професіоналів індустрії. Нові українські кінопроекти презентували в ультрасучасному комплексі TIFF Bell Lightbox в центрі Торонто, побудованому спеціально для проведення цього фестивалю.

Діловий сніданок відкрив глава Держагентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, який зазначив, що завдяки підтримці Фонду Янковського стало доброю традицією проводити бізнес-ланчі та сніданки на найбільших світових кінофестивалях в Європі - в Каннах, Берліні, а тепер уже і на американському континенті - в Торонто.

«У Канаді традиційно дуже добре ставлення до України завдяки тому, що канадські українці є представниками однієї з націй, яка заклала основи цієї держави і грають важливу роль в економіці і культурі Канади. Але знань про сучасну Україну, а тим більше про українське кіно в Північній Америці, звичайно ж, недостатньо. Тому наша місія - через український кінематограф відкрити пересічним канадцям України, налагодити взаємовигідні зв'язки між кінематографістами обох країн. Саме для цього другий рік поспіль на кінофестивалі TIFF працює український національний стенд, а сьогодні ми заклали традицію проведення українських ділових сніданків», - зазначив глава Держкіно України Пилип Іллєнко.

Бізнесмен і меценат Ігор Янковський, вітаючи присутніх наголосив, що його Фонд от уже більше шести років проводить різні події на світових кінофестивалях з метою просування вітчизняного кінематографа за кордоном. І ця робота дає свій результат - завдяки нашим талановитим режисерам, українські фільми представлені тепер практично на кожному великому міжнародному кінофестивалі. Не випадково, в конкурсні програми найбільшого в Північній Америці кінофестивалю в Торонто відібрані одразу два українські фільми - «Донбас» Сергія Лозниці та Гірська жінка: на війні» Бенедикта Ерлігссона.

«Кінофестиваль TIFF в Торонто заслужив репутацію головного огляду Північної Америки перед врученням Оскара. І я радий що Україна гідна представлена ​​на цьому кінофорумі. Цьогоріч ми стали партнерами кінофестивалю і організували Український діловий сніданок, який увійшов в офіційну програму TIFF. Таким чином ми створили платформу для налагодження контактів між кінопрофесіоналами України та Канади, а також США та інших країн, які традиційно приїжджають на цей кіноогляд. Нам вдалося зібрати в цьому залі як українських продюсерів і режисерів, так і представників світової кіноіндустрії. Дуже сподіваємося, що підсумком зустрічі стануть нові цікаві проекти, нові фільми, створені у співпраці українських і зарубіжних кінематографістів», - заявив бізнесмен і меценат Ігор Янковський.

Глава Держкіно України Пилип Іллєнко представив Україну, як перспективного партнера для міжнародної співпраці, познайомив присутніх з можливостями українського кінематографа і особливостями створення фільмів в копродукції з Україною. Гості сніданку мали можливість подивитися відеоролики як уже знятих українських фільмів, так і тих, які перебувають у провадженні. Особливою увагою присутніх користувалася кінострічка «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці, представлена ​​на кінофестивалі в програмі Contemporary World Cinema (Сучасне світової кіно) і висунута від України на Оскар. А також фільм «Гірська жінка: на війні» режисера Бенедикта Ерлінгссона, який увійшов до програми Discovery (Відкриття). Обидві ці картини, створені за підтримки Держкіно України, раніше були відзначені нагородами найпрестижнішого в світі Каннського кінофестивалю (Франція).

Другий рік на кінофестивалі TIFF в Торонто в рамках індустріальної секції працює Український стенд з незмінним слоганом # UkraineIsYourDestination.

Також в ході роботи Українського стенду активно поширюється інформація про Олега Сенцова із закликом приєднуватися до глобальної кампанії з хештегом #SaveOlegSentsov. 11 вересня відбудеться DOC-конференція, присвячена темі Сенцова. Спікерами заходу стануть режисер Сергій Лозниця, представник міжнародної організації «Human Rights Watch» Таня Купер і представник літературного американського центру «PEN American Center» Поліна Ковальова.

Триватиме Міжнародний кінофестиваль в Торонто до 16 вересня.

TIFF - щорічний кінофестиваль проходить у вересні в Торонто (Канада). Фестиваль з'явився в 1976 році як фестиваль фестивалів, на якому демонструвалася колекція фільмів з інших кінопоказів. Під час першого Фестивалю фестивалів глядачам було представлено 127 фільмів із 30 країн. У 2009 році до програми фестивалю увійшли 336 стрічок із 64 країн. Участь стрічки в Міжнародному кінофестивалі в Торонто значно збільшує її шанси виходу в північноамериканський прокат, а також шанси отримати "Оскар".