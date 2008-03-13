На суботнику у парку ”Нивки” за пакет сміття платитимуть 5 гривень

Адміністрація Шевченківського району Києва організовує проведення 15 березня суботника, який охопить парк "Нивки".

Влада району обіцяє платити по 5 грн. за кожний пакет зібраного у парку сміття усім, хто візьме участь у суботнику, повідомили УНІАН у відділі інформаційної політики Шевченківської районної у м.Києві ради.

Захід відбудеться за ініціативи голови Шевченківської РДА Віктора ПИЛИПИШИНА і за сприяння спілки підприємців Шевченківського району „Сузір’я” та КП „Лік”.

Крім того, райадміністрація передбачає для найактивніших прибиральників нагородження цінними призами.

Збір учасників у парку “Нивки” оголошено на 9.00 біля пам’ятника Дем’янові Коротченку.