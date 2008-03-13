На суботнику у парку ”Нивки” за пакет сміття платитимуть 5 гривень
18:01, 13 березня 2008Суспільство
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|Віктор Пилипишин
Влада району обіцяє платити по 5 грн. за кожний пакет зібраного у парку сміття усім, хто візьме участь у суботнику, повідомили УНІАН у відділі інформаційної політики Шевченківської районної у м.Києві ради.
Захід відбудеться за ініціативи голови Шевченківської РДА Віктора ПИЛИПИШИНА і за сприяння спілки підприємців Шевченківського району „Сузір’я” та КП „Лік”.
Крім того, райадміністрація передбачає для найактивніших прибиральників нагородження цінними призами.
Збір учасників у парку “Нивки” оголошено на 9.00 біля пам’ятника Дем’янові Коротченку.
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