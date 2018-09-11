В Україні зафіксовано небезпечну інфекцію - 11-річний хлопчик лежить у лікарні при смерті (відео)

Життя хворого на правець хлопця забезпечує апарат штучної вентиляції легень.

Правець наступає. Інфекційну хворобу, від якої захистити може лише щеплення, зафіксували на Київщині. 11-річний хлопчик проколов ногу, і тепер лікарі борються за його життя.

Прогнози невтішні, як і цифри, що наводить МОЗ. За їхніми даними, торік провакцинувалася лише половина тих, кому належало, за сім місяців цього року - трохи більше 30%. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

"Були проблеми із серцем – я думав, що серце зупиниться", - каже лікар.

Слухати серцевий ритм і стежити за показниками на моніторах - все, що лікарі можуть робити у найближчі три тижні. Тіло 11-річного хлопчика час від часу пробивають судоми. І це попри те, що мускулатуру фактично вимкнули сильними ліками.

"Для того, щоб забезпечити йому комфортний сон, щоб він не страждав. Людина відчуває увесь цей біль", - говорить в.о. головного лікаря Київської обласної дитячої лікарні Самвел Багдасаров.

Нині життя хлопчика підтримує апарат штучної вентиляції легень. Це, каже лікар, єдиний спосіб врятувати дитину - дати час організму побороти нейротоксин.

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"Починається напруга, спазми всієї мускулатури тіла і вигинання тіла, порушення дихання. Людина може померти або від паралічу дихання, або від паралічу серця", - говорить Самвел Багдасаров.

Це - правець, хвороба, з якою українські лікарі не стикалися вже десятки років. Хлопчик наступив на іржавий цвях.

"Я обробив цю рану, наложив пов'язку і сказав, що дитина нещеплена, потрібно починати щеплення. Вони віруючі - вся надія на Господа-Бога", - каже завідувач медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини Михайло Сергієнко.

Він працює лікарем у селі вже понад 40 років. Про правець, каже, тільки читав, про всяк випадок переконав батька і вколов вакцину. Ще п'ять днів хлопчик ходив до школи.

"У нас у школі є WiFi-зона. Після уроків він сидів з дітками, тоді уже побачили, що в нього відбуваються судоми обличчя", - згадує директор школи Тамара Мисловська.

Це одна з перших ознак правця у невакцинованих людей. Дуже швидко судоми охоплюють все тіло. Збудник захворювання - бактерія, яка є довкола і навіть у кишківнику людини. Смертельною стає лиш за сприятливих умов, тобто коли в організмі немає антитіл. Їх забезпечує вакцинація. За календарем щеплення проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 та 16 років, а потім кожні 10 років. Якщо ж його немає, необхідно терміново вводити сироватку. Вона є лише у великих медичних центрах.

"Це лише на екстрені випадки, адже всі ми повинні бути щеплені", - каже в.о. головного лікаря Київської обласної дитячої лікарні.

"Медицина не винна, якщо вони відмову писали про те, щоб не робити щеплення дітей. Це ж вони на себе певний обов'язок взяли", - говорить голова сільської ради Іван Овсієнко.

У селі бідою вражені, про родину говорять тільки хороше. І в школі, і в сільській раді, де працює батько, збирають допомогу. Говорити з журналістами батьки навідріз відмовляються.

Однак біда, кажуть лікарі, змінила батьківське ставлення до щеплень. Поки молитимуться за життя старшого сина, трьох інших вирішили провакцинувати.

Раніше у 2018 році в столиці зафіксували перший випадок захворювання на правець. Також у столиці існує загроза появи і поширення дифтерії.