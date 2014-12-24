Бойовики хотіли підірвати великий арсенал української зброї на Донбасі (фото, відео)

Співробітники СБУ попередили знищення диверсантами великого арсеналу стрілецької зброї, що знаходиться на території однієї із соляних шахт Артемівського району Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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За його словами, в рамках проведеної контррозвідкою СБУ спецоперації, було затримано п’ятьох громадян України. Вони пояснили, що отримували завдання з використанням 45 кілограмів вибухівки підірвати основний ствол шахти, щоб унеможливити таким чином доступ до зброї.

За даними прес-центру СБУ, контррозвідка Служби безпеки України не допустила вчинення керованою російськими спецслужбами злочинною групою масштабної диверсії на одному з найбільших в Україні складів стрілецької зброї, облаштованому у соляних шахтах в Артемівського району Донецької області. У планах зловмисників було також вчинення низки вибухів на об’єктах життєзабезпечення та у мирних кварталах Артемівська.

Оперативна група СБУ у результаті спецоперації викрила та знешкодила глибоко законспіровану диверсійну групу, яка за вказівкою російських кураторів планувала підірвати основний ствол шахти для блокування доступу армійців до арсеналу зброї.

Члени групи пройшли спеціальний вишкіл з підривної справи у бойовиків горлівських бандформувань, отримали від спільників з терористичної організації «ДНР» 45 кг вибухівки. Група ретельно готувала диверсію, через завербованих інформаторів, наявні родинні зв’язки серед вільнонайманих працівників військової частини збирала детальні розвідувальні дані про блокпости, охорону, маршрути пересування військових.

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Було здійснено приховану фото- та відеозйомку військового об’єкта. Коли підготовка до злочину була на завершальному етапі, співробітники СБУ затримали організатора та членів групи. У помешканні одного з диверсантів, який особисто перевозив до Артемівська з контрольованої бойовиками території вибухівку, вилучено 3 саморобних вибухових пристрої (один з них на базі міни МОН-90), наповнених гексогеном, пластидом та металевими елементами ураження, 7 радіокерованих детонаторів. На присадибній ділянці знайдені у схованці, присипаній землею, пістолет Макарова з 16 набоями та кілька споряджених магазинів до автомату АК. У іншого члена диверсійної групи було вилучено: близько сотні гранат до гранатометів різних модифікацій, вибухові пакети, димові міни, а також топографічні карти, прапор РФ та георгіївські стрічки. Одним з диверсантів виявився інспектор місцевої ДАІ, прапорщик, який був завербований «генералом» так званої «ДНР» на прізвисько «Кобра». Перейшовши на бік терористів, перевертень у погонах використовував службове становище для підготовки терактів та збору розвідданих про передислокацію сил АТО. Інформацію він передавав організатору групи та бойовикам з «ДНР». Тривають оперативно-слідчі дії.