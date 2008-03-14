Будівельна галузь є перспективною для співпраці України з Афганістаном

Будівельна галузь є перспективною для українсько-афганської співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, про це міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН заявив у ході міжвідомчої наради з питань поглиблення українсько-афганської співпраці і шляхів реалізації спільних українсько-афганських проектів.

За його словами, перспективними напрямами двосторонньої співпраці є участь українських компаній у реконструкції і будівництві аеропортів, автомобільних доріг, житлових будинків, гідротехнічних споруд (гідроелектростанцій, дамб, штучних водоймищ і каналів), а також у постачанні відповідного устаткування і комплектучих, зокрема труб великого діаметру.

Учасники наради, зазначає прес-служба, узгодили терміни візиту української офіційної делегації за участю представників міністерств, відомств і бізнес-структур до Афганістану, в ході якого планується обговорити питання залучення українських підприємств до участі в міжнародних тендерах в Афганістані, а також висловили пропозиції щодо обміну студентами обох країн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату України, в 2007 році товарооборот між Україною і Афганістаном становив 30,3 млн. дол, що в 5,7 разу більше, ніж у 2006 році.

Збільшення товарообороту відбулося завдяки збільшенню українського експорту в шість разів - на 25,2 млн. дол., який становив 30,2 млн. дол.

Імпорт зменшився на 180,7 тис. дол. (у 3,3 разу) і становив 79 тис. дол. Позитивне сальдо двосторонньої торгівлі становило 30,2 млн. дол.