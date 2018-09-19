Нардеп Дейдей втратив орден "За мужність", який дав йому Порошенко у 2014 році
13:54, 19 вересня 2018Суспільство
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Відповідне повідомлення розміщено в «Урядовому кур'єрі».
Дейдей втратив орден "За мужність" \ фото УНІАН
Депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Євген Дейдей втратив отриманий у 2014 році орден "За мужність" ІІІ ступеня.
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Відповідне повідомлення про втрату державної нагороди надруковано у сьогоднішньому випуску офіційного видання «Урядовий кур'єр» (№175 (6291)).
Вважати втраченим орден "За мужність" ІІІ ступеня разом з орденською книжкою, яким було нагороджено Дейдея Євгена Сергійовича згідно з указом президента України №631 від 3 серпня 2014 року", - йдеться у повідомленні.
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