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Нардеп Дейдей втратив орден "За мужність", який дав йому Порошенко у 2014 році

13:54, 19 вересня 2018
Суспільство
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Дейдей втратив орден "За мужність" \ фото УНІАН

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Відповідне повідомлення про втрату державної нагороди надруковано у сьогоднішньому випуску офіційного видання «Урядовий кур'єр» (№175 (6291)).

Вважати втраченим орден "За мужність" ІІІ ступеня разом з орденською книжкою, яким було нагороджено Дейдея Євгена Сергійовича згідно з указом президента України №631 від 3 серпня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #орден#Євген Дейдей