Обстрілів у районі Авдіївки, де був у п'ятницю поранений нардеп Дейдей, не було - ЗМІ

На Авдіївському напрямки в момент поранення депутата Євгена Дейдея не було зафіксовано жодних обстрілу в районі "промзони", ні в житлових кварталах, пише "Українська правда" з посиланням на військових, які несуть службу на зазначеній ділянці фронту, а також прес-центр штабу АТО.

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"14 липня в період до 21:30 жодного обстрілу в районі Авдіївки зафіксовано не було. Єдиний обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї почався о 21:30 по позиціях поблизу "промзони". Тобто обстрілу з мінометів і іншого важкого озброєння в цей час тим більше зафіксовано не було", - повідомили військові, фіксують обстріл.

У свою чергу начальник прес-центру АТО В'ячеслав Петровський також повідомив, що вулиці Авдіївки не обстрілювалися. "14 липня протягом всього дня обстрілу житлових кварталів Авдіївки не було", - зазначив він.

При цьому депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук в своєму пості у Facebook стверджує, що Дейдей був поранений міною. В попередніх повідомленнях Мосійчук стверджував, що депутат був поранений в "промзоні" Авдіївки.

За інформацією "Української правди", сам Дейдей стверджує, що інцидент стався з ним в районі Старої Авдіївки, що не є передовою лінією, однак дійсно туди долітають ворожі міни. "У такому випадку правоохоронні органи і штаб АТО завжди характеризують це як обстріл житлових кварталів міста", - пише видання.

Обстріл житлових кварталів мінами, що вважається важкою зброєю, є надзвичайною подією, тому завжди повідомлення про це можна знайти на сторінці прес-центру АТО, або на сторінці голови поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна, або ж у спікера поліції Донецької області Наталії Шиман, або у голови військово-цивільної адміністрації Донецької області Павла Жебрівського.

Як пояснила виданню Наталія Шиман, поліція намагається інформувати про обстріл і нанесенні шкоди будинкам або ж у разі жертв серед мирного населення.

"Ми завжди інформуємо про тяжкі наслідки обстрілу як руйнування або жертви серед мирного населення. В п'ятницю ми не фіксували істотних руйнувань в житлових кварталах", - повідомила вона.

За інформацією УП, Дейдей приїхав в Авдіївку в полк "Київ". В п'ятницю близько 17 годин він перебував у провулку Шкільному в Старій Авдіївці. Там він нібито і отримав поранення. Про поранення інформація розрізняється: з 17:20 до 18:30.

За інформацією джерел "Української правди", які знайомі зі справою, він стверджує, що почув вибух, а що далі з ним відбувалося, не знає. Він також не знає, хто доставив його до лікарні у Покровську. Журналісти видання намагалися додзвонитися до Дейдея, щоб від нього довідатися, що сталося, проте він не брав слухавку і не відповідав на смс.

У той же час, за інформацією УП, Дейдей подзвонив в свій батальйон після 17 годин і сказав, що отримав поранення, на місце приїхав автомобіль батальйону, в якому була медсестра. Вона побачила пов'язку на його нозі. Після цього Дейдея доставили до військових лікарів в Авдіївці. Там йому надали першу медичну допомогу, зробили рентген і відправили його в лікарню у Покровську.

За інформацією джерел УП, діагноз, який лікарі поставили Дейдею: вогнепальне осколкове наскрізне поранення м'яких тканин.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в районі прифронтовій Авдіївки народний депутат Євген Дейдей отримав поранення в ногу. Прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом поранення нардепа. Також повідомлялося, що Дейдей був евакуйований на вертольоті в Дніпро.

Зазначимо, кількома днями раніше Верховна Рада України розглядала подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності з Дейдея.

Нардепа звинуватили в незаконному збагаченні на суму майже 5 мільйонів гривень. Зокрема, прокуратурою були надані докази того, що дружина Дейдея не брала позику 3,5 мільйона гривень у бізнесмена Лінчевського, хоча такі дані вказані в декларації.

Однак регламентний комітет ВРУ, а пізніше і парламентарії визнали подання ГПУ на зняття депутатської недоторканності з Дейдея недостатньо обґрунтованим. "За" зняття недоторканності з Дейдея проголосували лише 192 народних депутата.