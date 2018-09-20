65% громадян вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку – опитування

При цьому понад 40% опитаних вважає, що Україні краще рухатись в напрямку євроінтеграції.

65% громадян вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор центру “Соціальний моніторинг” Дмитро Дмитрук повідомив під час прес-конференції в Києві.

“65% опитаних українців вважають, що Україна рухається в неправильному напрямку, 23% - у правильному, завагались відповісти - 12%”, - сказав він.

За словами Дмитрука, позитивніше налаштовані мешканці західних регіонів та Києва, найбільше негативних відповідей дали респонденти з південних областей.

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Щодо шляхів розвитку держави, то 41% опитаних вважає, що Україні краще рухатись в напрямку євроінтеграції.

“45% респондентів відповіли, що Україні краще орієнтуватись лише на власні можливості та ресурси. 10% опитаних висловилися “за” налагодження зв’язків з Росією, а 4% - завагались відповісти”, - зазначив Дмитрук.

Він додав, що чим молодшими були респонденти, тим більше позитивних і схвальних відповідей вони давали щодо євроінтеграції.

Опитування проводилось з 11 по 18 вересня 2018 року у 24-х областях України та Києві. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента було опитано 2007 українців від 18 років і старше. Стандартне відхилення +/- 2,24%.

Як повідомляв УНІАН, понад 66% українців вважають ситуацію в країні напруженою, а більше 23% вибухонебезпечною.