Понад 66% українців вважають ситуацію у країні напруженою, а більше 23% вибухонебезпечною - опитування

Майже 56% не підтримують проведення масових протестних акцій в Україні, але майже 4% готові вийти зі зброєю.

66,6% вважають ситуацію в Україні напруженою, а 23,5% - вибухонебезпечною.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані було представлено на прес-конференції в Києві за результатами опитування, проведеного трьома дослідницькими центрами: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС.

Ще 7,1% вважають її стабільною. 2,9% відмовилися від відповіді.

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Приблизно однаковий відсоток у всіх регіонах – від 64,7% до 69,1% вважають ситуацію напруженою. А вибухонебезпечною називають її найбільше в Центрі та Сході (Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська , Сумська, Чернігівська) - 29,1%, а найменше в Києві (18%).

55,9% опитаних не підтримують проведення масових протестних акцій в Україні. 25,8% підтримують акції, але особисто не будуть брати в них участь, а 12,2% -підтримують і готові особисто взяти в них участь (найбільше таких на Заході- 19,6%, а найменше 5,6%- на Сході). І 6,1% відмовилися відповідати.

На запитання в якій формі люди готові захищати свою громадянську чи політичну позицію, 69,2% відповіли, що участю у виборах, 28,2% - підписання різного роду петицій та звернень громадян, 12,4% - участь в акціях протесту, участь в акціях громадянської непокори, «Майдані» - 5,6%. В той же час 3,8 % готові взяти до рук зброю.

Опитування було проведено 30 серпня — 9 вересня. Опитано 10005 респондентів. Статистична похибка складає близько 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці розповіли, кого вони вважають "кандидатами від Кремля" на виборах президента.