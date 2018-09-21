У Вінниці виявили магазин, який продає футболки із Путіним у військовій формі (фото, відео)
23:01, 21 вересня 2018Суспільство
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На одному з оприлюднених фото можна побачити, що на бірці країною-виробником вказано Росію.
Магазин розташовано на зупинці Проспект Космонавтів / фото Serj Mazur
У Вінниці в районі зупинки Проспект Космонавтів виявили магазин, у якому продавалися футболки із зображенням президента країни-агресора Володимиром Путіним.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор організації С14 Сергій Мазур.
«Це Вінниця. Щоб ви розуміли рівень пі***ца. Навіть не Харків чи Одеса. Ганчірки вільно продавались у місцевому магазині. З продавцями вже провели виховну бесіду. З власником - ще попереду», – йдеться в повідомленні.
фото Serj Mazur
фото Serj Mazur
Мазур уточнив, що магазин «Європа.Секонд-хенд», де продають футболки із Путіним, розташовано на зупинці Проспект Космонавтів. На одному з оприлюднених фото можна побачити, що на бірці країною-виробником вказано Росію.
фото Serj Mazur
У Вінниці вилучили і спалили футболки із зображенням Путіна
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