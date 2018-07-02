Ні молочних річок, ні кисільних берегів: Путін падає в очах жителів окупованого Криму - експерти

Соціологи констатують найсильніше падіння рейтингу Путіна з моменту окупації Криму, з початку конфлікту в Україні.

За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, рівень довіри до Володимира Путіна за тиждень з 10 по 17 червня знизився з 77% до 72%.

Фонд «Громадська думка» за результатами іншого дослідження з'ясував, що президентський рейтинг просів ще більше: за тиждень кількість готових проголосувати за Путіна на виборах знизилося з 62% до 54%, а кількість тих, що безумовно довіряють йому – з 38% до 30%, інформує "Крим.Реалії".

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Соціолог «Левада-Центру», фахівець в області політичних наук Степан Гончаров розповідає, які зміни у ставленні до російського президента помітили в цій організації.

За його словами, це найсильніше падіння рейтингу Путіна з моменту окупації Криму, з початку конфлікту в Україні.

"Швидше за все, воно пояснюється планами пенсійної реформи, підвищення віку виходу на пенсію для чоловіків і для жінок. На це накладається зростання цін на бензин, який зачіпає велику частину росіян. Але знову ж показники залишаються на досить високому рівні: 65% або 70% у колег – це багато і дозволяє продовжувати ту політику, яку Путін проводить. Такі ж і навіть більш низькі цифри були у 2012-2013 роках", - заявив експерт.

Український політолог Світлана Машаровська вважає, що в проросійськи налаштованих кримчан є всі причини відчувати себе обдуреними.

"В кращих традиціях радянської влади в Крим не тільки переселяють жителів регіонів Росії, але і приховують об'єктивні дані, показуючи статистику, яка потрібна Кремлю. Півострів виділяється в негативному плані, тут йде потужна антиукраїнська пропаганда, але не факт, що тези про «порятунок від України» ще працюють. Консервативний проросійський, прорадянський кримчанин чекав від цієї окупації більш високих пенсій, молочних рік і кисільних берегів, але цього не сталося, і все відбувається навпаки, навіть підвищують пенсійний вік. Зрозуміло, що ті, хто переселився з Росії до Криму, в кращі умови, будуть підтримувати окупантів. Але з іншого боку, відбувається радикалізація: до проукраїнськи налаштованих громадян начебто кримських татар приєднуються ті, хто раніше не визначився. Тому півострів можна вважати особливим регіоном в цьому плані", - розповів політолог.