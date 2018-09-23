В Одесі громадськість висунула владі вимоги через напади на активістів

Активісти вимагають від представників влади вжити комплекс невідкладних заходів для недопущення дестабілізації ситуації в Одеській області та захисту прав і свобод громадян.

Члени громадських організацій, правозахисники та співробітники ЗМІ Одеси звернулися до президента України, голів МВС, ГПУ та СБУ із закликом розслідувати всі факти нападу на журналістів та активістів у місті.

Про це йдеться у відкритій спільній заяві представників громадянського суспільства Одеси, опублікованій 23 вересня.

"Ситуація, що склалась в Одесі, може призвести до вкрай негативних наслідків для громадської та національної безпеки і потребує негайного втручання органів центральної влади. Ми закликаємо згаданих представників влади вжити комплекс невідкладних заходів для недопущення дестабілізації ситуації в Одеській області та захисту прав і свобод громадян", - йдеться у заяві.

Зокрема, від Петра Порошенка активісти вимагають "негайного обговорення ситуації, що склалась у місті Одеса на позачерговому засіданні Ради національної безпеки України та створення єдиного штабу щодо контролю за розслідуванням усіх фактів нападу на журналістів та активістів".

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Від голови МВС Арсена Авакова та голови Нацполіції Сергія Князєва вимагають звільнити від виконання обов'язків начальника ГУ Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна та його заступників. А від очільника СБУ Василя Грицака -представники громадскості вимагають звільнити керівника СБУ в Одеській області Олександра Довженка та провести системне розслідування всіх проявів сепаратизму у місті та області.

Від генпрокурора Юрія Луценка вимагають звільнення керівника прокуратури Одеської області Олега Жученка, його заступників та взяття під особистий контроль розслідування усіх фактів нападів на журналістів та активістів.

"Від уповноваженого ВР з прав людини - доповіді щодо стану справ у Одеській області з приводу дотримання прав журналістів, громадських активістів та розслідування відповідних кримінальних проваджень", - зазначено у заяві.

Окрім того Верховна Рада має створити спеціальну слідчу комісію щодо ситуації, яка склалась у місті Одеса по захисту прав представників громадянського суспільства та розслідування відповідних кримінальних проваджень правоохоронними органами.

Підписантами заяви виступили партії "Національний Корпус", Народний Рух України, Громадянська позиція, ДемАльянс, Сила Людей, "Самопоміч", "Рух нових сил", низка громадських організацій та кілька засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста Олега Михайлика.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила Людей» Ігоря Бичкова, сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що Михайлик прийшов до тями.