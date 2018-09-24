Три небезпечних дня: астролог розповів про несприятливий період на початку цього тижня

З 24 по 26 вересня треба бути готовими до ударів по здоров'ю і кризових ситуацій, тому в ці дні краще сидіти "тихіше води, нижче трави".

Період з 24 по 26 вересня буде небезпечним.

Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс.

"У ці дні буде поєднання Чорної Місяця з Марсом, що загрожує загостренням ситуації на Близькому Сході, зокрема, висока ймовірність, хімічних атак і отруєнь в результаті застосування хімічної зброї", - зазначив Росс.

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В Україні в ці дні можуть статися якісь викиди в атмосферу або виникнути аварійні ситуації, особливо на хімічних підприємствах. Також обережніше треба бути зі всім, що пов'язано з атомною енергетикою, щоб не сталося якогось вибуху. А ще в ці числа у нас можуть бути вибухи на полігонах і складах боєприпасів", - розповів астролог.

Росс також додав, що 25 вересня на нас чекає повний місяць, що заходить вузол в поєднанні з Марсом.

"Це складний період, коли можлива неясність, непрості ситуації. З 24 по 26 вересня треба бути готовими до ударів по здоров'ю і кризових ситуацій, тому в ці дні краще сидіти "тихіше води, нижче трави", не робити ніяких важливих дій", - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, астролог дав прогноз на вересень-2018.