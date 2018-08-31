"Ідеальний період": астролог дав прогноз на вересень-2018

Астролог попередив, що 7-9 вересня з'явиться новий місяць, тому можлива зрада друзів, розчарування в планах і проектах, складні ситуації.

Астролог Влад Росс прогнозує, що вересень 2018, на відміну від напруженого і катастрофічного серпня, буде "прекрасним".

"Якщо коротко – це буде чудовий вересень на високих швидкостях. Те, що люди не могли зробити протягом останніх двох-трьох місяців, легко вдасться реалізувати у вересні", - розповів Росс в коментарі "Главреду".

1-4 вересня, за словами астролога, ідеальний час для контактів, зв'язків, укладання договорів та підписання важливих контрактів. Також в цей період можна сміливо міняти місце працевлаштування і купувати будь-які засоби пересування.

Росс попередив, що 7-9 вересня з'явиться новий місяць, тому можлива зрада друзів, розчарування в планах і проектах, складні ситуації.

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"Оскільки в цей час буде аспект до Нептуна – символ ілюзій і обманів, вас можуть "кидати", обманювати, легко можна попастися на вудку спокуси", - зазначив він.

Але негативний період буде недовгим, і вже 10-17 вересня настане найвдаліший період місяця.

"Почнеться суперпотужний аспект між Юпітером і Плутоном на зростаючому Місяці. Це – "аспект мільйонерів". Це дасть творчу конфігурацію, велику низку важливих пропозицій, які можуть мати "ефект вибуху бомби. А взагалі 11 вересня – найкраща дата місяці", - розповів експерт.

За його словами, цей період буде ідеальним для відкриття нового бізнесу, великих інвестицій, покупки авто.

"Не рекомендую вступати в шлюб 9-30 вересня, тому що Венера в Скорпіоні може означати вдівство, тобто хтось із подружжя піде з життя раніше, або на цей шлюб чекатимуть якісь екстремальні ситуації", порадив астролог.

Катастрофічні ситуації і можливі аварії з 15 по 19 вересня, тому краще не літати літаками і далеко не виїжджати.

25 вересня - нас чекає повний місяць, що, за словами Росса, відкриє негативний період.

"З 24 по 26 вересня треба бути готовими до ударів по здоров'ю і кризових ситуацій, тому в ці дні краще сидіти "тихіше води, нижче трави", не робити ніяких важливих дій", - сказав він.

"В Україні в ці дні можуть статися якісь викиди в атмосферу або виникнути аварійні ситуації, особливо на хімічних підприємствах", - резюмував астролог.

Як повідомляв УНІАН, гороскоп на вересень 2018 року обіцяє як сприятливі періоди, так і періоди стресу і невдач, в які потрібно бути обережними.