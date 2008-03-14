В аеропорту Делі через недостатню безпеку відмінили рейс до Києва

13 березня в аеропорту Делі було затримано рейс авіакомпанії «АероСвіт» до Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, рейс було затримано відповідно до внутрішніх інструкцій «АероСвіту» щодо безпеки, які передбачають ретельне обстеження у разі щонайменших сумнівів в надійній роботі бортових систем.

Зокрема, в компанії повідомили, що при підготовці до посадки літака Boeing-767 в Делі у пілота на бортовій панелі не з`явилася індикація, що підтверджує вихід правої стійки шасі. Згодом індикація поновилася, і літак здійснив посадку в аеропорту Делі в штатному режимі.

Проте в ході зворотного рейса до Києва для впевненості в стійкій роботі системи було вирішено здійснити ретельну її перевірку в аеропорту Делі. У зв`язку з цим, зворотний рейс не відбувся, компанія прийняла рішення про відправку пасажирів літаками інших перевізників. Кількість пасажирів – близько 200 чоловік.

Компанія розселила пасажирів у готелях. Першу групу пасажирів, 70 чоловік, ще вранці 13 березня відправили рейсом компанії "Аерофлот" через Москву, увечері того ж дня чергову групу пасажирів доставили в аеропорт для відправки рейсами австрійської компанії Austrian та італійської Alitalia. На кінець дня 13 березня в готелях залишилися чекати вильоту до Києва тільки 30 пасажирів. Представництво компанії продовжує працювати над організацією їхньої доставки до України.