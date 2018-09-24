В Україні з 1,5 тис. довічно ув'язнених кожен сотий відбуває покарання за злочин, який не скоював - УГС

В УГС наполягають на якнайшвидшому ухваленні законопроекту №2033а, який дасть можливість переглянути вироки довічно засудженим.

В Україні з приблизно 1,5 тис. засуджених до довічного позбавлення волі осіб щонайменше кожен сотий відбуває покарання за злочин, який не скоював.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив адвокат Української Гельсінської спілки (УГС) з прав людини Олег Левицький. За його словами, на сьогодні в Україні нараховується приблизно 1,5 тисячі засуджених до довічного позбавлення волі осіб. «За моїм глибоким переконанням, серед цих 1,5 тис. осіб щонайменше кожен сотий є абсолютно не причетний до злочину, за який його було засуджено. Тобто мінімум 15 осіб жодним чином не винні в тому, за що їх засудили до найсуворішого виду кримінального покарання», - сказав Левицький.

Адвокат нагадав, що у Верховній Раді вже третій рік не можуть ухвалити законопроект №2033а, який вирішує проблему такої категорії довічно ув'язнених осіб. Він додав, що законопроект вже пройшов перше читання. За словами Левицького, законопроектом передбачається дозволити довічно засудженим звернутися до суду апеляційної інстанції з проханням переглянути вирок. Він уточнив, що мова йде про довічно ув'язнених осіб, які були засуджені за Кримінально-процесуальним кодексом від 1960 року, який діяв до 2012 року.

Про необхідність прийняття цього законопроекту заявив представник Української харківської спілки, координатор проектів Андрій Діденко. Він зазначив, що на сьогодні довічно ув'язнені особи, щодо яких є рішення всіх трьох судових інстанцій, фактично і юридично позбавлені можливості добитися судового перегляду своєї справи. Тому, за словами Діденка, прийняття законопроекту №2033а дозволило би виправдати осіб, які абсолютно безпідставно засуджені до довічного позбавлення волі.