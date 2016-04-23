Правозахисники заявляють про незаконність призначення Карпюку і Клиху "додаткових" захисників

Євромайдан SOS і Українська Гельсінська спілка з прав людини заявляють про незаконність рішення Верховного Суду Чеченської Республіки про призначення "додаткових" захисників незаконно утримуваним у Росії українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху проти їх волі та без узгодження з їх адвокатами – Мариною Дубровіна та Доккою Іцлаєвим.

Про це йдеться в спільній заяві Евромайдана SOS та Української Гельсінської спілки з прав людини, оприлюдненому на сайті УГСПЛ.

Нагадується, що рішення про призначення додаткових адвокатів було прийнято 21 квітня 2016 року.

"Дане рішення винесено наприкінці судового слідства, перед дебатами сторін, які призначені на 4 травня 2016 року, і не може бути виправдане необхідністю забезпечення права на захист. Таке рішення є цинічним порушенням права на захист обох підсудних, гарантованого Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також Кримінальним процесуальним кодексом РФ та рішенням про "подвійний захист" Ради Федеральної палати адвокатів від 27 вересня 2013 року", - заявляють правозахисники.

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У Евромайдане SOS і УГСПЛ вважають, що цей єзуїтський хід має на меті дискредитувати позицію захисту в очах присяжних і перекреслити докладені зусилля щодо успішно спростованих звинувачень протягом всього судового процесу.

"Адже, незважаючи на всі труднощі і штучно створювані перешкоди, адвокати Докка Іцлаєв і Марина Дубровіна зуміли продемонструвати суду присяжних невинність своїх підзахисних, а також неспроможність звинувачень, висунутих в їх адресу. Цей, вкрай сумнівний з правової точки зору, крок суду може бути також призваний у майбутньому скомпрометувати незалежних адвокатів, які взялися на свій страх і ризик захищати громадян України в політично вмотивовані процеси", - наголошується в заяві.

На переконання правозахисників, рішення судді Ісмаїлова про призначення "додаткових" адвокатів є останньою краплею в судовому та правовому свавіллі над Карпюком та Клихом, які вже протягом двох і півтора років відповідно знаходяться в незаконному ув'язненні в Росії, і їх фундаментальні права постійно грубо порушуються.

Також у заяві зазначається, що з початком розгляду справи у Верховному Суді Чеченської Республіки список порушень щодо Карпюка і Клиха продовжує зростати.

У Евромайдане SOS та УГСПЛ вважають, що рішення судді Ісмаїлова про призначення "додаткових" захисників без погодження з адвокатами за договором та без отримання на це згоди обох підсудних є незаконною і вимагають припинити спроби обмежити право Карпюка і Клиха на ефективний правовий захист, а також спроби дискредитувати їх захисників за угодою.

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Довідка УНІАН. Українців Карпюка і Клиха звинувачують в "участі у банді", вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців. Російське слідство стверджує, що Клих і Карпюк у часи Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню, а Карпюк наприкінці 1994 - на початку 1995 року сам брав у них участь.

За інформацією ЗМІ, російські спецслужби викрали Карпюка в березні 2014 року в Чернігівській області, Клиха затримали в серпні того ж року в російському місті Орел. Обидва заперечують свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а визнання були отримані російським наслідком під тортурами.

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав громадян України Карпюка і Клиха політичними в'язнями.