У новорічну ніч Україну накриють снігопади і скують морози
10:59, 29 грудня 2014Суспільство
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Синоптики обіцяють в новорічну ніч у Києві сніг і мороз до 21 градуса.
В найближчі дні в Україну переміститься холодне повітря / УНІАН
Вдень 31 грудня в столиці від -10 до -12, без опадів, швидкість вітру - 5-1 м/с. 1 січня в Києві буде сніг і до 6 градусів морозу, повідомляє INSIDER з посиланням на Укргідрометцентр.
Повідомляють, що в найближчі дні в Україну переміститься холодне повітря з північного заходу Європи.
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У найближчу добу в західних областях, на південно-заході України очікується сніг, хуртовини та снігові замети. На дорогах країни очікується ожеледиця.
Температура вночі 6-11° морозу, на крайньому сході до 15° морозу, вдень 3-8° морозу, у більшості південних областей 0-5° тепла.
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