Газпром: позиція Казахстану, Узбекистану й Туркменії перегляду не підлягає

Позиція Казахстану, Узбекистану й Туркменії щодо переходу до європейського ціноутворення на газ є остаточною, питання поставлено своєчасно, заявив сьогодні голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

"Вважаємо, що постановка цього питання для споживачів середньоазіатського газу проведена дуже своєчасно. Споживач повинен враховувати при формуванні бюджету наступного року ту динаміку цін, яка реально складається на європейському ринку", - сказав О.МІЛЛЕР.

Відповідаючи на запитання В.ПУТІНА, керівник "Газпрому" повідомив, що "позиція середньоазіатських партнерів є остаточною й перегляду не підлягає", передає ИТАР-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, газові компанії Казахстану, Узбекистану й Туркменії з 2009 року продаватимуть газ за європейськими цінами. Про це представники азіатських газових компаній домовилися в ході переговорів із головою правління ВАТ "Газпром" О.МІЛЛЕРОМ 11 березня.

У ході зустрічі керівники газових компаній Казахстану, Узбекистану й Туркменії заявили, що «виходячи з інтересів національних економік, враховуючи міжнародні зобов`язання щодо забезпечення надійних і безперебійних поставок енергоносіїв, із 2009 року продаж природного газу здійснюватиметься за європейськими цінами».

На сьогоднішній день Туркменістан і Узбекистан продають блакитне паливо російському концерну по 130 дол. за 1 тис. куб. м. З другого півріччя ціна на туркменський газ зросте до 150 дол. за 1 тис. куб. м, на узбецький - до 160 дол. за 1 тис. куб. м. На російсько-українському кордоні цей газ коштує 179,5 дол. Вартість палива російського – 314 дол.

Білорусь за 1 тис. куб. м платить 119,5 дол., Вірменія – 110 дол., Молдова - 187 дол.

Середня ціна газу при поставках у країни Західної Європи становила в IV кварталі 2007 року близько 300 дол. за 1 тис. куб. м.