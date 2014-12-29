Понад 40% українців готові терпіти тимчасове зниження рівня життя - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, які озвучила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна сьогодні прес-конференції в Києві.

«Ми поставили питання: «Чи готові люди терпіти тимчасове зниження рівня життя та терпіти певні матеріальні труднощі», - зазначила вона.

«Досить велика частина населення готові, при цьому 10% готові терпіти скільки треба та 33% готові потерпіти, правда недовго, не більше року, але готові потерпіти», - наголосила Бекешкіна.

Читайте такожМайже 90% українців вважають, що ситуація в країні погіршилася - опитування«Проте значна частина терпіти не готова, з них 20% не готові, бо не вірять в успішність реформ, але цих людей можна переконувати, з ними працювати, але ще майже третина не готові, бо їхнє матеріальне становище вже зараз нестерпне», - додала вона.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 24 грудня у всіх регіонах України, окрім Криму. Було опитано 2008 респондентів старше 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.