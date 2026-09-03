Під час будівництва дороги під землею було виявлено 22 000 мішків із золотими скарбами

Екскаватори натрапили на скарб під час підготовки ґрунту під трасу Д35.

Поки археологи проводили цілком звичайне обстеження ділянки перед будівництвом шосе, будівельники знайшли золотий скарб, який перетворив їхню рутинну роботу на одне з найбагатших відкриттів залізного віку, коли-небудь зареєстрованих у чеській Богемії. Про це пише The Daily Galaxy.

Вони вилучили сотні золотих і срібних монет, бурштину, ювелірних виробів та розкішної кераміки з поселення, збудованого у II столітті до нашої ери.

Цікаво, що екскаватори натрапили на нього під час підготовки ґрунту під трасу Д35. Обстеження, що є стандартною практикою для інфраструктурних проєктів по всій Європі, мали на меті розчистити шлях для будівництва. Натомість вони виявили ціле поселення періоду Ла-Тена з житлами, майстернями та навіть святилищем.

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Команда розкопок, очолювана Музеєм Східної Чехії в Градці-Кралове, провела місяці, каталогізуючи це місце, наповнивши близько 22 000 мішків артефактами. У своїй заяві музей назвав її "однією з найбільших колекцій артефактів, коли-небудь знайдених у Богемії". Схованка, яка дала їм рідкісний, недоторканий погляд на кельтське життя та торгівлю понад дві тисячі років тому.

Нерозграбована скарбниця

Що відрізняє це місце від багатьох подібних відкриттів, так це не лише кількість предметів, а й їхній стан. У заяві музею, як уже згадувалося:

"Поселення було надрегіональним торгово-виробничим центром, пов’язаним із далекими торговими шляхами, про що свідчать знахідки бурштину, золотих і срібних монет, а також свідчення виробництва елітної кераміки".

Зазначається, що серед знайдених предметів були золоті та срібні кельтські монети, а також штампи, якими колись їх карбували, а також фрагменти керамічних посудин і фундаменти осель, що стояли на цьому місці.

Археологи також виявили кілька виробничих об’єктів і, принаймні, одне релігійне святилище, що свідчить про те, що поселення слугувало цілям, які виходили далеко за межі простого проживання. Томас Мангель, професор Університету Градец-Кралове та один із керівників розкопок, розповів, що до складу прикрас входили шматочки бронзових і залізних фібул, фрагменти нарукавників, металеві деталі поясів, скляні намиста та нарукавники.

Команда вчених також відзначила незвично високу концентрацію артефактів у верхньому шарі ґрунту, зазначивши таке:

"Інформаційний потенціал вихідної поверхні поселення у верхньому та підґрунному горизонтах абсолютно виходить за межі норми".

Громада без стін

Важливо, що на відміну від більших укріплених поселень, або оппід, які пізніше домінуватимуть у регіоні, на цьому місці взагалі не було укріплень. Ця відсутність сама по собі є інформативною: археологи вважають, що вона вказує на поселення, яке процвітало насамперед за рахунок торгівлі, а не оборони, і функціонувало як ключовий вузол до виникнення централізованих, укріплених поселень у тому ж районі.

Обсяг прекрасної кераміки, свідчення виробництва монет і кількість бурштину - все це підтверджує думку про те, що поселення відігравало важливу роль на Бурштиновому шляху, стародавній торговельній мережі, що з’єднувала Балтійське море з Середземним. Саме такими маршрутами товари, а можливо, й люди та ідеї, переміщалися континентом задовго до того, як з’явилися сучасні кордони.

Хто там колись мешкав, залишається незрозумілим

Навіть якщо дослідники провели масштабні дослідження, можна поставити собі запитання: яка саме кельтська група обрала це поселення своїм домом. Жодних написів, що підтверджують їхню ідентичність, виявлено не було, хоча бої традиційно пов’язані з цим регіоном.

"Богемія традиційно дійсно пов’язана з боями. Але нещодавно проведені дослідження показують, що ми можемо лише стверджувати, що бої розселилися десь у Центральній Європі", - розповів Мангель.

Зазначається, що артефакти залишаються на зберіганні в Музеї Східної Чехії, який з самого початку керував розкопками. З того часу відкрилася невелика виставка, яка дає відвідувачам можливість на власні очі побачити, що вдалося виявити за місяці польових робіт та завдяки щасливому збігу обставин, що не було мародерів, а після завершення повної каталогізації очікується більша виставка.

Новини археології

Нещодавно в Данії археологи зробили рідкісну знахідку: вони виявили могилу епохи вікінгів, у якій були знайдені фрагменти одягу, що збереглися протягом 1300 років. Така могила розташована неподалік від історичного ринкового містечка на південному заході Ютландії - на археологічній пам’ятці Сконагер.

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