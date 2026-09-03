Трамп назвав головну умову для зустрічі з Путіним щодо України

Він ще раз наголосив, що між президентами України та РФ існує "величезна ворожнеча".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним лише тоді, коли сторони будуть готові укласти мирну угоду щодо України. Про це він розповів під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Він також заявив, що хотів би, щоб у США були добрі відносини з Росією. За його словами, це було б "чудово для бізнесу", оскільки Росія - країна з "величезними територіями та дуже цінними землями".

Трамп відповів на запитання про те, чи є надія, що Путін проведе з вами ще один саміт у найближчому майбутньому.

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"Він би це зробив, якби я цього захотів. Але я хочу провести його тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були добрі відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії величезна територія і дуже цінні землі. Там відбувається багато хорошого. Але ні, ми могли б провести його - б’юся об заклад, я міг би зробити це негайно. Я хочу провести його тоді, коли ця війна добігатиме кінця. І я думаю, що так і буде", - сказав він.

Президент США знову заявив, що прагне припинити війну Росії проти України, але ще раз наголосив, що між президентами України та РФ існує "величезна ворожнеча".

Можливість зустрічі президентів

Раніше прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що саміт між Володимиром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом можна провести, але лише для закріплення домовленостей.

Пєсков додав, що домовленості щодо України не можуть бути "примітивною угодою".

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