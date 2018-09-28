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"Брови у неї жах!": у мережі слідом за Ані Лорак розкритикували її доньку (відео)

12:33, 28 вересня 2018
Суспільство
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Донька потішила маму віршем / Скріншот

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає у РФ, опублікувала відео, на якому її донька Софія читає їй вірші на день народження.

Відповідний відеозапис опублікований в Instagram зірки. "Хто найкращий з людей. У кого день народження. У коханої матусі моєї. Прийми ж ці вітання", - прочитала вірш дитина.

Між тим прихильники почали активно обговорювати зовнішність доньки Ані Лорак: "Фу! Мавпа страшна!", "Дівчинка вся в батька", "Не пощастило дитині із зовнішністю", "Брови у неї жах!", "Страшна вийшла".

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Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak)

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня українська співачка Ані Лорак святкувала день народження. Їй виповнилося 40 років. Її також привітав в Instagram чоловік Мурат.

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Теги: #Ані Лорак