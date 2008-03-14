Сапери підірвали міну в центрі Донецька

Сапери близько 13.30 підірвали міну в центрі Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, ситуація перебуває під контролем, оточення знято.

За словами начальника обласного управління МНС Андрія БОНДАРЕНКА, поновилися будівельні роботи на будівельному майданчику "Донбасівської інвестиційно-будівельної компанії" (ДІСК), де напередодні було виявлено міну.

На місці виявлення міни інших боєприпасів не знайдено, і така ситуація більше не повториться, запевнив А.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сапери прийняли рішення підірвати міну в центрі Донецька через неможливість її транспортування. "Піротехнічна група дійшла висновку, що боєприпас приведений у бойовий стан. Тобто міна пройшла стовбур міномета", - сказав А.БОНДАРЕНКО. Він зазначив, що у зв`язку з цим піротехніки прийняли рішення не транспортувати міну за межі міста, а підірвати боєприпас на місці.

З району надзвичайної ситуації було евакуйоване більше тисячі учнів і викладачів школи № 1, а також жителів сусідніх будинків.