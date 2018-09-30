Три важких дні: астролог попередив про небезпеку 1-3 жовтня

Експерт розповів, як уберегтися від небезпеки в перші дні жовтня.

У жовтні нас чекає кілька складних періодів, перший з них буде 1-3 жовтня.

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Про це в коментарі "Главреду" розповів астролог Влад Росс. "З 1 по 3 жовтня Меркурій буде робити не дуже сприятливий аспект до Плутона – складеться потужний квадрат. Це завжди обіцяє аварії, вибухи, складні ситуації з енергетикою, небезпечні ситуації в натовпі. Це невідповідний час для відвідування масових заходів", - заявив астролог.

Ще два небезпечних періоди настануть 5-14 та 29-30 жовтня. У цей час можуть бути підвищена аварійність на дорогах і в небі. Тому подорожі, у тому числі літаком, краще виключити.

Крім того, Росс попередив про те, чого не варто робити в жовтні. Так астролог зазначив, що цей місяць - найгірший час для одружень і знайомств.

Також не варто робити великих покупок і бути обережними з фінансовими справами і грошима.