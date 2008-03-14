За два тижні міліція вилучила 800 гральних автоматів

З початку березня співробітники підрозділів боротьби з економічною злочинністю МВС вилучили 800 незаконно встановлених гральних автоматів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Зокрема, починаючи з 1 березня правоохоронці вже перевірили 861 гральний заклад. Під час таких перевірок викрито 256 факти протиправної діяльності, у т.ч. 143 - надання послуг без відповідної ліцензії та 110 - без патенту. Виявлено майже 1200 одиниць грального обладнання, що функціонувало без дозвільної документації.

Наслідком перевірок стали і 5 кримінальних справ. Так, на Миколаївщині за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 202 Кримінального Кодексу України (Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю), порушено кримінальну справу відносно директора приватного підприємства. Він у змові з ще одним громадянином займались створенням суб`єктів підприємницької діяльності для здійснення заборонених видів «бізнесу» та легалізації грошових коштів у великих розмірах. З цією метою зловмисниками було відкрито без відповідної ліцензії казино, яке незаконно отримало дохід на суму понад 700 тис. грн.

Відносно осіб, що з порушенням законодавства надавали послуги в сфері грального бізнесу, за результатами перевірок складено 186 адміністративних протоколи.

До суду направлено 148 адміністративних протоколів, з яких 41 вже розглянуто. За рішеннями судів на тих, хто грубо ігнорував вимоги законодавства, накладено штрафів на суму майже 9 тис. грн.