У Львові відбувся Благодійний бал захисників (фото, відео)

У Національній академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові відбувся щорічний Благодійний бал захисників.

17 пар військовослужбовців Збройних Сил України танцювали, щоб так привітати побратимів зі святом Захисника Вітчизни. Чоловіки вправно тягнули носочки, тримали рівно спини і легко кружляли.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зустрічав пари на паркеті оркестр академії сухопутних військ. Дехто на бал приїхав просто з передової. Курсанти і військовослужбовці зізнаються, що танцювати це не так просто, як здається. Але партнери, які мають досвід у танцях, дуже допомогли.

"Напевне, воювати легше, я так думаю. Бо це взагалі мій перший досвід в танцях. Навіть дружина не хоче зі мною на весілля ходити, бо каже, ти танцювати не вмієш", - розповів військовослужбовець 24 бригади Андрій Пец.

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Цей бал захисників організовують вдруге. Торік його проводили у Києві, тепер у Львові, в академії сухопутних військ.

"Я не могла підвести ні колектив, ні хлопців. Дуже хочеться, щоб традиція відродження офіцерського вальсу пішла по всім містам України", - пояснила ведуча балу, кореспондент ТСН Євгенія Цвєтанська.

"Народ і армія єдині. Це єдине, що ми можемо зробити, ми б зробили набагато більше. Подарували бал, щоб вони розуміли, що їх люблять, шанують, піклуються і про них не забувають", - каже організатор заходу Вікторія Воронович.