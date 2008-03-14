Тимошенко розкрила Ющенкові суть газових угод

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО позитивно оцінили підписані угоди між НАК «Нафтогаз України» та РАО «Газпром».

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їхньої зустрічі сьогодні в аеропорту «Бориспіль», яка відбулася після завершення робочого візиту Президента до Польщі.

Під час зустрічі керівник уряду та голова НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА представили Президентові доповідь щодо останніх газових угод, досягнутих під час переговорів у Москві.

В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО оцінили підписані газові угоди як перший крок переходу на прозорі та прямі відносини між державними газовими компаніями України та Росії.

Як було відзначено, угода в цілому відповідає домовленостям Президентів України та Росії від 12 лютого ц.р., а також директивам глави держави:

- у 2008 році Україна отримає газ по ціні 179,5 дол. США за тисячу кубометрів;

- з українського ринку будуть усунуті комерційні посередники.

Разом з тим, за згодою з російською стороною, залишається низка принципових питань, а саме:

- баланс і ціна імпортного газу для України на 2008-й і подальші роки;

- умови і процедурний формат роботи на українському ринку дочірньої структури РАО «Газпром».

З цього приводу уже найближчим часом буде продовжено переговорний процес на рівні господарюючих суб`єктів та урядів обох держав, зазначили у прес-службі.