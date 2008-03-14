Яценюк: росіяни самі вирішуватимуть, хто постачатиме газ в Україну

В угоді НАК “Нафтогаз України” і ВАТ “Газпром”, підписаній 13 березня, передбачено, що росіяни самостійно вирішуватимуть, хто саме постачатиме газ в Україну. Про це повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні увечері в ефірі телеканалу “Інтер”.

Зазначивши, що угода є “тільки рамкова”, голова ВР назвав знаковим те, що “це перший крок в наведенні ладу в українсько-російських газових відносинах”. А.ЯЦЕНЮК зауважив, що також знаковим є те, що угода укладена між двома державними монополіями – “Газпромом” та “Нафтогазом”, і це свідчить про повернення держконтролю в газовій сфері.

За інформацією голови ВР, в угоді передбачено, що юридичною особою, яка визначатиме, хто поставляє газ, є ВАТ “Газпром”, “тобто росіяни самостійно призначать того, хто постачає газ, - чи це “Газпром”, чи це афільована дочірня структура до “Газпрому”.

Він зазначив, що Україна підписанням цієї угоди “отримала відносно збалансовану ціну на газ, а Росія отримала відносно збалансовану ціну на транзит”.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Росія хоче доступу на український ринок, і зокрема, хоче продавати свій газ безпосередньо українським промисловим підприємствам. Поки що домовлено, що такий обсяг буде на рівні 7,5 млрд. кубометрів.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності укладення довгострокової угоди, бо в іншому випадку, “ми кожен рік будемо висіти на цьому гачку, який називається газ”.