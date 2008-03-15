Секретаріат Президента отримав від уряду цифри зловживань у Києві

Кабінет Міністрів України направив Президенту України пакет документів щодо виявлених зловживань з боку Київської міської державної адміністрації і мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як повідомляє Управління у зв`язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України, серед документів, зокрема, розпорядження, в якому уряд звертається до Президента з поданням про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО із займаної посади, а також матеріали за результатами перевірки Робочої групи діяльності керівництва КМДА.

Так, у Розпорядженні КМУ від 12 березня поточного року №443-р “Про стан виконання Київською міськдержадміністрацією актів законодавства та розв’язання актуальних проблем розвитку м. Києва”, підписаному прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, вказується на серйозні проблеми у розвитку столиці та значні недоліки в роботі міськдержадміністрації, що негативно впливають на комплексний розвиток міста та створюють напруженість у суспільстві.

Згідно з доданими матеріалами перевірок, тільки у сфері земельних відносин з початку 2008 року викрито 36 злочинів, за якими порушено кримінальні справи щодо посадових осіб міськдержадміністрації. Окрім того, виявлено значні зловживання у фінансово-бюджетній сфері. Зокрема, що стосується виконання бюджету міста Києва за 2006-2007 роки, виявлено фінансові порушення на загальну суму понад 1,2 млрд. грн., у тому числі недоотримання або втрата фінансових ресурсів - 251,8 млн., втрата коштів внаслідок порушень під час проведення фінансових операцій - 39,4 млн., нецільове використання бюджетних коштів - 36,5 млн., нестача основних засобів та матеріальних цінностей - 1,7 млн., а також інші порушення фінансової дисципліни на загальну суму 899,8 млн. грн.

Також Президенту України передано документи, в яких засвідчується ігнорування керівництвом міськдержадміністрації низки доручень Уряду, зокрема щодо впорядкування структури апарату КМДА з метою запобігання дублюванню повноважень і чіткого розподілу обов’язків між заступниками голови міськдержадміністрації.