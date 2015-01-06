У центрі Львова відкрилася жива шопка з вертепом, тваринами та Іродом-Путіним (фото, відео)

У центрі Львова сьогодні відкрили живу шопку – з вертепом та живими тваринами.

Як передає кореспондент УНІАН, шопку встановили на площі Арсенальній.

Цього року одну з головних ролей у традиційному різдвяному вертепі – царя Ірода – виконує актор, що втілює образ президента Росії Володимира Путіна.

«Здавна вертепи робили актуальними до тогочасних проблем. Торік у нас була шопка на барикадах, бо був Майдан, цього року інша політична картина, тож героями будуть не лише традиційні Йосип, Марія та ангели, а українські військові, які охоронятимуть Ісуса від злого Ірода, якого уособлюватиме один відомий чоловік з сусідньої держави», - зазначили організатори.

Читайте такожУ Тернополі у храмі святого Петра встановили найбільшу в Україні шопку

Ролі героїв шопки виконують українські пластуни.

Після відкриття шопки всі бажаючі мали змогу скуштувати 12 традиційних страв святкового столу.

Шопка стоятиме до 8 січня. Кожен охочий має змогу скласти пожертву в скриньку встановлену поруч, зібрані кошти організатори передадуть на допомогу учасникам АТО.