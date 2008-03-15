Убивцям Гонгадзе зачитують вирок

Колегія суддів Палати з кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва на чолі з головуючою у судовому процесі суддею Іриною ГРИГОРЬЄВОЮ сьогодні об 11.00 розпочала оголошення вироку трьом колишнім співробітникам МВС України, які обвинувачуються у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, один із адвокатів обвинувачених припускає, що через великий масив матеріалів у справі оголошення вироку триватиме кілька годин і навіть може бути продовжено у понеділок, 17 березня.

Як повідомляв УНІАН, Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.