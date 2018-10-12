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Чиновники ПАРЄ звинуватили українську делегацію у порушенні через співи гімну у кулуарах

18:04, 12 жовтня 2018
Суспільство
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Чиновники ПАРЄ звинуватили українську делегацію у порушенні через співи гімну / фото ©Council of Europe

Як повідомляє "Європейська правда", чиновники ПАРЄ назвали український гімн "бойовою піснею", і тому його спів, на їх думку, порушує правила Асамблеї.

"В п’ятницю на засіданні Бюро група високопосадовців Асамблеї звинуватили українців у тому, що вони... порушили правила асамблеї, бо "співали бойову пісню", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією видання, серед цих високопосадовців була і президент ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є.

Також зазначається, що росіяни ще до початку сесії вирішили підтримувати конфлікт в ПАРЄ, і саме тому на сесію цього разу приїхала путінська пропагандистка Скабєєва, але не приїхали ключові російські державні агенції, хоча досі представники РИА "Новости" були на всіх без винятку сесіях Асамблеї.

Як повідомляв УНІАН, російська ведуча-пропагандистка Ольга Скабєєва  спробувала взяти інтерв'ю у членів української делегації ПАРЄ. На записі представники України у відповідь на запитання ведучої російського телеканалу заспівали український гімн, а потім скандували "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Слава нації!", "Смерть ворогам!".

Пізніше в ефірі пропагандистського каналу Скабєєва розповідала про те, що сталося: "Люди спітніли, очі налилися кров'ю, слова, які вони вимовляли: смерть ворогам, смерть Росії, смерть тобі".

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Теги: #гімн#ПАРЄ