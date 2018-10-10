"Очі налилися кров'ю": пропагандистка Путіна влаштувала істерику на росТБ через тролінг української делегації в ПАРЄ (відео)

Представники України у відповідь на запитання ведучої російського телеканалу заспівали гімн.

Ольга Скабєєва, російська ведуча-пропагандистка ток-шоу "60 хвилин", яке виходить на телеканалі "Россия-1", спробувала взяти інтерв'ю у членів української делегації ПАРЄ, але отримала "відсіч" у вигляді гімну України.

Пізніше в ефірі пропагандистського каналу Скабєєва розповідала про те, що сталося: "Люди спітніли, очі налилися кров'ю, слова, які вони вимовляли: смерть ворогам, смерть Росії, смерть тобі". Відповідне відео показало "Настоящее время".

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На записі представники України у відповідь на запитання ведучої російського телеканалу заспівали український гімн, а потім скандували "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Слава нації!", "Смерть ворогам!".

Скабєєва підходила з мікрофоном до них, але чула лише український гімн і коментувала на камеру: "Ось подивіться, це українські депутати, зверніть увагу, це сучасна українська влада".

Також слова обурення російської пропагандистки на росТБ процитував "Обозреватель".

"Коли закінчилося засідання, вивалилися сюди в ці кулуари українські депутати, оточили мене, почали скакати, вибачте, будь ласка, за непарламентський вислів, скакати як макаки. Як це було у 2014 році, коли нам розповідали про "москаляку на гілляку","хто не скаче, той москаль". Стрибали навколо мене, оточили і взяли в щільне кільце, співали український гімн — на здоров'я, нехай співають! А далі — зігували і виконували те саме визнане в усьому світі "нацистське привітання!" — розповідала Скабєєва в прямому ефірі.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко розповіла, як в кулуарах ПАРЄ на українців "накинулася одіозна російська пропагандистка".

"Ми відбивалися гімном і "Слава Україні!". Такого гучного "Слава Україні" кулуари Страсбурга ще не чули", - говорила вона.