этот материал доступен на русском

На Думській площі в Одесі проходить виставка військової техніки (фото)

17:37, 13 жовтня 2018
Суспільство
852 0
Експозицію можна побачити сьогодні і завтра \ uc.od.ua
Серед них автомобілі рятувальних служб, Бтри, гармати і багато інші \ uc.od.ua

На виставці представлені автомобілі різних моделей і типів. Серед них автомобілі рятувальних служб, БТРи, гармати і багато інших, передає uc.od.ua.

Будь-який бажаючий може подивитися і сфотографуватися на тлі техніки.

Будь-який бажаючий може побачити і сфотографуватися \ uc.od.ua

Експозицію можна побачити сьогодні і завтра.

Серед них автомобілі рятувальних служб, БТРи і гармати \ uc.od.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#виставка#військова техніка