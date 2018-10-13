На Думській площі в Одесі проходить виставка військової техніки (фото)

З сьогоднішнього дня в Одесі проходить виставка військової техніки до Дня Захисника України.

З сьогоднішнього дня на Думській площі проходить виставка військової техніки, приурочена Дню Захисника України.

На виставці представлені автомобілі різних моделей і типів. Серед них автомобілі рятувальних служб, БТРи, гармати і багато інших, передає uc.od.ua.

Будь-який бажаючий може подивитися і сфотографуватися на тлі техніки.

Експозицію можна побачити сьогодні і завтра.