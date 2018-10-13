На Думській площі в Одесі проходить виставка військової техніки (фото)
17:37, 13 жовтня 2018Суспільство
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З сьогоднішнього дня в Одесі проходить виставка військової техніки до Дня Захисника України.
Експозицію можна побачити сьогодні і завтра \ uc.od.ua
З сьогоднішнього дня на Думській площі проходить виставка військової техніки, приурочена Дню Захисника України.
Серед них автомобілі рятувальних служб, Бтри, гармати і багато інші \ uc.od.ua
На виставці представлені автомобілі різних моделей і типів. Серед них автомобілі рятувальних служб, БТРи, гармати і багато інших, передає uc.od.ua.
Будь-який бажаючий може подивитися і сфотографуватися на тлі техніки.
Будь-який бажаючий може побачити і сфотографуватися \ uc.od.ua
Експозицію можна побачити сьогодні і завтра.
Серед них автомобілі рятувальних служб, БТРи і гармати \ uc.od.ua
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