Робимо все, щоб ви відчували нашу підтримку - Олексій Савченко на зустрічі з родинами загиблих військовослужбовців

Соціальний захист сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил - це один з найголовніших пріоритетів, які Миколаївська ОДА визначила для себе ще в 2017 рокі. Враховуючи це, було розроблено низку обласних цільових програм, направлених на підтримку сімей наших Героїв, які віддали своє життя за незалежність України.

Вищезгадані питання знаходяться на особистому контролі голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка.

“Ми всі щоденно повинні згадувати кожного з 161 Воїнів світла Миколаївщини, які віддали своє життя в боротьбі за свободу і незалежність України. Миколаївська ОДА, разом з нашими дівчатами-волонтерами з громадської організації “Оберіг” Ольгою Малярчук та Нелею Яровенко, постійно знаходиться на зв’язку з членами родин наших полеглих Героїв, бо ми не маємо права залишати їх без уваги. Зі свого боку, миколаївська влада робить все, щоб діти, дружини, матері наших Воїнів світла відчували підтримку громади”, - заявляє Олексій Савченко.

Так, рішенням обласної ради у 2018 році було виділено кошти для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, в сумі близько 1,5 млн грн. З січня 2018, за ініціативи голови Миколаївської ОДА Олексія Савченко було запроваджено виплату щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків під час участі в антитерористичній операції на сході України. Для надання щомісячної матеріальної допомоги на 2018 рік передбачено близько 1 млн грн. для виплати дітям загиблих учасників антитерористичної операції. На цей час допомогу вже надано на суму 730 тис. грн. Окрім того, за рахунок коштів обласного бюджету було проведене оздоровлення та відпочинок на базах відпочинку, санаторно-курортних закладах учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей. На 2018 рік на ці цілі передбачено 3500,0 тис. грн. Станом на 1 жовтня 2018 отримали послуги з відпочинку та оздоровлення 844 учасники антитерористичної операції, члени їх сімей та члени сімей загиблих на загальну суму 3,4 млн грн.

14 жовтня, коли Україна відзначала День захисника України, Миколаївська ОДА не мала права залишити без уваги членів сімей наших загиблих воїнів, тому їх зібрали, щоб ще раз висловити слова підтримки.

«Майбутні козаки-характерники, ваші батьки – ГЕРОЇ. Для мене, для всієї країни. Вони будували Україну в якій ви живете зараз. Тому велика пошана – скільки будемо жити, стільки будемо вклонятися перед вашими батьками і перед вами за те, що вони зробили. Хай вам щастить, Бог дасть здоров’я. Пробачте мене, що залишився живий, але якщо повернусь на фронт, обіцяю буду робити все – як і минулі роки, ну а там як поведеться повернусь так повернусь. Але для мене загинути за Україну – це щастя. Незламного духу, незламної віри і любові! Скільки тепла, скільки любові віддамо – стільки й отримаємо у нашій вічності», - сказав голова ОДА Олексій Савченко на зустрічі із родинами загиблих військовослужбовців.

На зустріч завітав також народний артист України Олександр Пономарьов, з яким рідні Героїв АТО мали змогу пофотографуватися.