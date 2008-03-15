Адвокат одного з убивць Гонгадзе вважає вирок... ”несправедливим”

Адвокати засуджених за обвинувачення у виконанні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Миколи ПРОТАСОВА, Валерія КОСТЕНКА та Олександра ПОПОВИЧА оскаржуватимуть сьогоднішнє рішення Апеляційного суду м. Києва про позбавлення їхніх підзахисних волі строком до 13 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили журналістам, коментуючи вирок суду.

Зокрема, адвокат В.КОСТЕНКА Юрій ГРИГОРЕНКО сказав: «При всіх обставинах вирок суворий, і ми будемо його оскаржувати».

У свою чергу, адвокат М.ПРОТАСОВА Віктор ЧЕВГУЗ зазначив, що вирок, винесений його підзахисному, є «несправедливим».

Натомість адвокат вдови журналіста Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що не оскаржуватиме вирок суду.

«Ми оскаржувати не будемо, Ми думали, що буде диференційована міра, оскільки ми вважали, що повинно бути покарання у вигляді 8,5, 10 і 14 років. Але суд прийняв більш жорстке рішення», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

У свою чергу, представники обвинувачення висловили переконання, що сьогоднішнім рішенням суд довів, що в Україні існує законність, і за злочини можуть нести покарання, в тому числі й співробітники міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України у скоєнні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Обвинуваченому Миколі ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, Олександру ПОПОВИЧУ і Валерію КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку у Верховному Суді України протягом місяця.