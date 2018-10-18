Масове вбивство в Керчі: викладач і її дочка загинули в коледжі (фото)

Обидві були викладачками в керченському політесі. З ними працював і тато — підсобним робітником, він вижив.

Вчора, 17 жовтня, в коледжі в Керчі в результаті масового вбивства загинули два викладача керченського політеху - Настя і Світлана Бакланови.

Це дочка з мамою. Обидві загинули вчора під час стрільби, передає Telegram-канал Mash.

Світлана Юріївна була завучем і 26 років викладала математику в коледжі. Її донька вчила дітей суспільствознавству. З ними працював і тато — підсобним робітником. В той день він був у підсобці і вижив.

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Як відомо, в середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. В результаті події загинули 20 осіб.

Близько 50 були госпіталізовані, 10 з них знаходяться у важкому стані перебувають в реанімації. Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошено триденний траур.