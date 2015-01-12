Бойовики обстріляли Щастинську ТЕС, поранено працівницю

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні близько 2-ї години ночі бойовики ЛНР з боку Веселої Гори обстріляли Щастя з мінометів. Кілька мін вибухнули поблизу теплоелектростанції, і тяжко поранили 38-річну жінку - чергову стрілочного поста, яка пропускала на ТЕС залізничний ешелон з вугіллям. Постраждалу з п'ятьма осколковими пораненнями доправили до лікарні.

Читайте такожБойовики обстріляли околиці Маріуполя з "Градів", мінометів та артилеріїЕлектростанція в результаті обстрілу не пошкоджена, перебоїв з електроенергією в області (за винятком кількох прифронтових населених пунктів, де вчорашніми бойовими діями обірвані лінії електропередач) немає.

Як повідомляв УНІАН, за даними Луганської обласної державної адміністрації, в області за минулу добу, 11 січня, посилився обстріл населених пунктів бойовиками.