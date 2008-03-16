УПЦ Московського патріархату проводить хресну ходу по всіх храмах Чернігова

У Чернігові відбувається багатотисячна хресна хода, присвячена дню Торжества православ’я.

Як передає кореспондент УНІАН, її очолює єпископ Чернігівський і Ніжинський АМВРОСІЙ.

Хресна хода розпочалася о 9-й ранку від Спасо-Преображенського собору Чернігова. У ній на той час взяли участь близько тисячі парафіян.

Віруючі протягом дня обходять усі 16 храмів міста, що підпорядковані Українській православній церкві Московського патріархату. Поблизу кожного храму до хресної ходи приєднуються нові учасники.

Як стверджують організатори ходи, кількість її учасників зростає до 10 тисяч осіб. Примітним, за їхніми словами, є те, що цього року в акції бере участь багато молоді.

Хресну ходу супроводжують правоохоронці та патрульні машини. Рух транспорту не зупиняється.

Завершится хресна хода у Троїцькому соборі, що є кафедральним храмом Чернігівщини. Там розташована єпархія УПЦ Московського патріархату.

Довідка УНІАН. Свято Торжество православ`я традиційно відзначається УПЦ Московського патріархату в першу неділю Великого поста.

Цього дня в церквах моляться за тих, хто постраждав за утвердження православноі віри.

Для православних християн свято Торжество православ`я означає зміцнення своєї віри і відчуття єдності православного світу, - зазначають священнослужителі.