УПЦ протестує проти будівництва в Сумах греко-католицького храму

Сьогодні у Сумах віруючі Української Православної церкви Московського патріархату здійснили Хресну ходу вулицями обласного центру, протестуючи проти будівництва в обласному центрі культової споруди греко-католиками.

Як передає кореспондент УНІАН, Хресна хода, присвячена дню Торжества православ’я, відбулася за участю близько двох тисяч осіб. Вона пройшла від Спасо-Преображенського собору УПЦ МП, що в центрі Сум, до Привокзальної площі. На цьому місці поблизу залізничного вокзалу колись був цвинтар. Тож православні миряни своєю акцією висловили спротив запланованому зведенню "на православних кістках" храму представниками греко-католиків.

Учасники ходи несли хоругви, ікони, запалені свічки, а під час їхнього пересування вулицями обласного центру міліція перекрила рух автомобільного транспорту.