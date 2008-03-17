Янукович про ціну на газ, приватизацію, популізм і точку зору Ющенка

Партія регіонів наполягає на проведенні парламентських слухань щодо енергетичної безпеки та створенні парламентської комісії для контролю над цим процесом.

На цьому наголосив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю телеканалу "Інтер" в неділю ввечері.

"Перш за все, повинні бути парламентські слухання по енергетичній безпеці, і далі повинна бути створена парламентська комісія, яка буде контролювати цей процес", - заявив він.

"Не може вся країна залежати від якоїсь незрозумілої гри. Чому прем’єр і президент мають різні погляди, різні позиції, і вони негативно впливають на результат?", - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що результатом цих різних позицій є зростання ціни на газ вже в поточному році.

"А на наступний рік нас очікує європейська ціна. Хоча в минулому році ми домовились, що не менше, ніж 3-4 роки буде адаптаційний період для України. Ми передбачали, що поступово будемо збільшувати ціну, а за цей час впроваджувати енергозберігаючі технології", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів пропонує також розглянути в парламенті план приватизації.

Він зазначив, що уряд має намір продати підприємства, які є "національним багатством", заради соціального популізму.

"Ми добре розуміємо, що така політика спрямована на президентські вибори, на отримання тимчасового результату, не на ефективність, а на ефектність, а це різні речі", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в цьому питанні точка зору у Партії регіонів та Президента збіглася. "Це не тільки точка зору ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА, це точка зору професіоналів, експертів, як українських так і міжнародних", - додав лідер Партії регіонів.