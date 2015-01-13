РФ порушила ще одну справу про "геноцид" російськомовних в Україні

Про це повідомляють у прес-службі комітету. "Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу за фактами масових обстрілів в період з 1 грудня 2014 року по 12 січня 2015 року з установок залпового вогню "Град", "Ураган", самохідних артилерійських установок "Акація" та "Гвоздика", іншого важкого озброєння, в тому числі із застосуванням запалювальних боєприпасів, міст Донецьк, Горлівка, Докучаєвськ та Оленівка, а також інших населених пунктів. В результаті цих обстрілів було вбито понад 40 людей, більше 120 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, в містах Донбасу частково або повністю зруйновані житлові будинки, а також об'єкти соціальної інфраструктури і комунікації",- йдеться в повідомленні.

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На думку слідчого комітету Росії, у них є право "залучати іноземних громадян, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, до кримінальної відповідальності у випадках, якщо злочин спрямований проти громадянина Російської Федерації".

Нагадаємо, у вересні 2014 року РФ порушувала справу про "геноцид" російськомовного населення в Україні.