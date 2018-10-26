Іноземний інвестор поскаржився в ГПУ, звинувативши місцевих депутатів і поліцію в силовому захопленні підприємства

Представники підприємства з азіатськими інвестиціями ТОВ Фірма «Блок ЛТД» заявляють, що в інтересах кількох депутатів Кам'янської міської ради на підприємство було скоєно збройний напад силами Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Інцидент стався в п'ятницю, 28 вересня. Зі слів свідків, діями поліцейських керували безпосередньо заступник начальника ГУ Нацполиции в області Володимир Богонос і заступник начальника Кам'янського відділення поліції Андрій Пінчук. Високі посади правоохоронців змусили підприємство просити допомоги у генерального прокурора Юрія Луценка.

Так, за словами співробітників ТОВ Фірма «Блок ЛТД», невідомі люди, представившись членами тимчасової робочої групи Кам'янської міськради з вивчення питання законності розміщення суб'єктів господарювання, спробували зайти на територію підприємства нібито з перевіркою.

«З депутатами приїхала і поліція. Ми чекали доки на місце прибудуть юристи та адвокати підприємства. Щоб не допустити конфлікту, ми почали пропускати чиновників на територію. Деякі з них, продовжуючи провокацію, стали викрикувати «Поліція, нас не пускають». Озброєні люди, поліцейські, деякі були в масках, по команді підбігли до нас, повалили на землю без попередження почали бити, заламали руки і відвезли у відділення. В тому числі і мене. При цьому, будь-яких звинувачень пред'явлено не було. Я так і не зрозумів, що я порушив. Просто виконував свою роботу», - говорить співробітник служби безпеки ТОВ Фірма «Блок ЛТД» Олександр Тягнирядно.

Юрист підприємства зазначила, що дані дії, відповідно до ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України кваліфікуються як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронних органів, які супроводжувалися насильством, застосуванням зброї або спецзасобів, що тягне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Наші співробітники написали заяви в Прокуратуру Дніпропетровської області. Ми також направили заяву в Генеральну прокуратуру. Застосування сили, прийомів рукопашного, загроза зброєю - це кримінальна відповідальність. Більш того, потерпілих співробітників «Блоку ЛТД» незаконно, без жодних пояснень та підстав доставили у відділення поліції, не роз'яснивши їх права і обов'язки, а також не склавши протокол. За даним фактом відкрито вже п'ять кримінальних проваджень обласною прокуратурою. Ми ж маємо намір відстоювати свої права у всіх інстанціях», - повідомила юрист підприємства Олена Швистова.

У той же час, представник інтересів інвестора ТОВ Фірма «БЛОК ЛТД», корейської бізнесмена Хо Чой Джина, Олександр Прометний заявив, що це не перша спроба силового захоплення підприємства. Тиск на іноземного інвестора з боку міської влади триває вже кілька років.

«В цей раз прийшла нібито робоча група, створена розпорядженням мера Кам'янського Андрієм Бєлоусовим в догоду КП «Екосервіс», яке відкрито претендує на нашу територію і наше майно. Усіма цими «забігами, не соромлячись керував депутат Кам'янської міськради Ігор Лісничий. Під час останнього інциденту також був помічений заступник мера Андрія Білоусова – Дмитро Щербатов. Дані дії блокують роботу підприємства, завдають шкоди майну та фізичні каліцтва нашим співробітникам. Ми платники податків, даємо робочі місця і не займаємося протизаконною діяльністю. Просто комусь дуже сподобалося наше підприємство. Це звичайне рейдерство», - упевнений Прометний.

ТОВ Фірма «Блок ЛТД» є підприємством з іноземними інвестиціями (співзасновником є корейський бізнесмен Хо Чой Джин), здійснює глибоку переробку конверторних і мартенівських шлаків, які були придбані компанією за договором купівлі-продажу. Підприємство розташоване в р. Кам'янське Дніпропетровській обл. і займає площу в 83,00 гектара. Компанія є відповідальним платником податків, за період своєї діяльності ТОВ Фірма «Блок ЛТД» сплатила в місцевий та державний бюджети понад 5 млн грн земельного податку та орендної плати за землю, 1,7 млн грн. прибуткового податку. Завдяки азійським інвестицій компанія змогла збільшити кількість працівників з 39 до 250 осіб.