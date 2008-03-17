А ти згоден обміняти свою пачку сигарет на банан?

У Полтаві з 24 по 30 березня в рамках акції ”Полтава без куріння” сигарети мінятимуть на банани і мінеральну воду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей і молоді.

«Волонтери обмінюватимуть пачки сигарет на пляшки з мінеральною водою, фрукти. Зустрінемо на вулиці курця і запитаємо, чи згоден він обміняти свою пачку на банан чи апельсин. Акцію ”Полтава без куріння” ми розпочали ще 6 лютого. За цей час десять полтавчан кинули палити. Вони принесли висновки лікарів з наркодиспансеру», - сказав представник центру.

За його словами, під час акції проводяться конкурси на кращий плакат під назвою ”Життя без тютюну” і кращі історії на тему ”Як я кинув палити”.

Акція завершиться 30 березня концертом творчих колективів Полтавської області.