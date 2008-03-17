За спробу сфотографувати Ахметова побили кореспондента – заява потерпілого

Учора увечері, в Донецьку після закінчення матчу «Шахтар» - «Металіст» (Харків) був побитий фотокореспондент Національного українського агентства «Укрінформ» Ігор Ткаченко. Про це « Острову » повідомив сам потерпілий.

Зі слів І.Ткаченка, під час виконання ним своїх службових обов`язків на нього накинувся директор РСК «Олімпійський» Геннадій Каліщук, і, викрикуючи лайливі слова і погрози на адресу фотокореспондента, заборонив проводити фотографування президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова, який перебував у VIP-ложі стадіону. Окрім Ахметова на трибуні для почесних гостей були присутні народний депутат України Борис Колесников і губернатор Донецької області Володимир Логвиненко.

На питання фотокора, чому не можна фотографувати цих людей, директор стадіону спочатку ударив по об`єктиву фотоапарата, а потім - фотокореспондента в обличчя. Після цього, за словами Ткаченка, послідували словесні погрози, аж до обіцянки фізичної розправи людьми Каліщука за межами стадіону.

Після цього інциденту Ігор Ткаченко викликав наряд міліції Київського РВВС, які прийняли заяву від потерпілого. Відразу ж після цього, потерпілого на машині доставили в санпропускник нейрохірургії лікарні імені Калініна, де після обстеження йому поставили діагноз: струс головного мозку і забій м`яких тканин лівої вилиці. Зараз фотокореспондент Ігор Ткаченко знаходиться на лікуванні в лікарні імені Калініна.

Потерпілий обіцяє надати всі документи, що стосуються інциденту на «РСК «Олімпійському».