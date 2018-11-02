У Кам'янському робочі та активісти знову мітингують проти мера Білоусова вимагаючи припинити силові атаки і тиск на підприємство «Блок ЛТД»

В місті Кам'янське Дніпропетровській області співробітники підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ Фірма «Блок ЛТД» разом з громадськими організаціями «Контроль народного майна України» і «Союз професійних журналістів м. Києва «Наша версія» вийшли на акцію протесту проти мера Андрія Білоусова і свавілля місцевої влади. Протест відбувся під вікнами мерії міста.

Активісти спеціально провели мирний мітинг під час засідання сесії міськради, щоб депутати Кам'янського і градоначальник їх почули. Люди вийшли з плакатами «Білоусов, досить кришувати рейдерство Лісничого», «Білоусов, Лісничий, руки геть від БЛОК ЛТД!», «Білоусов, титушки і спецназ від тебе вже приходили. Кого нам ще чекати?» та інші.

За словами активістів, на засідання сесії вдалося потрапити лише після скандалу і виклику поліції.

«Нас дуже довго не хотіли пускати! Довелося викликати поліцію, щоб зафіксувати порушення з боку працівників міськради. Наші депутати, яким ми дали можливість там взагалі сидіти, не хочуть нас слухати. Більше того, ми маємо повне право бути присутнім на засіданні, воно не було закритим!», - розповів член організації «Контроль народного майна України» Людмила Гаврилюк.

Таким чином, місцеві обранці порушили Закон України «Про місцеве самоврядування». У підсумку, після приїзду поліції, на засідання дозволили зайти тільки двом активістам. Вони зачитали і передали звернення до депутатів, в якому просили захистити підприємство і працівників «Блок ЛТД» від силових вторгнень, побиття працівників підприємства та перешкоджання роботі підприємства. Щоправда, депутати закінчили роботу через кілька хвилин, не дочекавшись юриста підприємства для продовження діалогу.

«Коли я пішов за юристом підприємства, щоб він роз'яснив депутатам деякі деталі, засідання просто закрили. Напрацювалися, загалом», - говорить член громадської організації «Контроль народного майна України» Олександр Власюк.

Як зазначають працівники підприємства та активісти, підприємство не перший рік піддається тиску з боку місцевої влади: фізичного перешкоджання роботі підприємства, скасування дозвільної документації на роботу, силові атаки. І, хоча, суди підтверджують незаконність дій Кам'янської міськради, роботу підприємства це не полегшило.

Нагадаємо, 28 вересня співробітники невстановленого поки спецпідрозділу поліції Дніпропетровської області, озброєні автоматичною зброєю і в масках, безпідставно супроводжували якусь перевірку Каменських чиновників на території підприємства ТОВ Фірма «Блок ЛТД», перевищуючи службові повноваження, застосували фізичну силу, прийоми рукопашного бою, затримали і незаконно доставили в Кам'янське відділення поліції кількох співробітників «Блок ЛТД» без пояснення причин. За словами потерпілих і свідків, діями поліцейських керували безпосередньо заступник начальника ГУ Нацполіції області Володимир Богонос і заступник начальника Кам'янського відділення поліції Кам'янського Андрій Пінчук. За цими діями спостерігали місцеві депутати – Ігор Лісничий та заступник мера міста Андрія Білоусова - Дмитро Щербатов. За фактами нанесення тілесних ушкоджень співробітникам фірми «БЛОК ЛТД» прокуратура області відкрила 5 кримінальних проваджень. Однак, з невідомих причин проведення досудового розслідування даних проваджень було передано підлеглим пана Богоноса - поліції Дніпра. Адвокати потерпілих працівників «Блок ЛТД» звернулися до прокуратури області з проханням передати розгляд виробництв іншому органові щоб не допустити заангажованого слідства. У проханні було відмовлено.

Варто відзначити, що це вже не перший напад на ТОВ Фірма «Блок ЛТД». Влітку, представники комунального підприємства «Екосервіс» вже намагалися захопити територію підприємства з дозволу місцевої влади нібито для проведення благоустрою. Саме сьогодні, депутати Кам'янської міськради проголосували за програму розвитку комунального підприємства «Екосервіс», нібито на проведення гідрометеорологічних та радіаційних спостережень. На річне утримання «Екосервісу» потрібно 3 млн 65 тис. грн. Це гроші місцевого бюджету.