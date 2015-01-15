Завтра температура в Україні різко впаде до 10 градусів морозу
16 січня в Україні очікується похолодання.
Температура повітря знизиться на кілька градусів, вночі 0-6 морозу, на сході та на Прикарпатті - до мінус 10 градусів, протягом дня вона складе від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла, повідомляє Opogode.ua.
Область високого атмосферного тиску принесе переважно суху погоду у більшості областей України. На дорогах очікується ожеледиця.
У західній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-7 морозу, місцями до 10 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 0-6 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.
У центральних областях - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.
На сході України - без істотних опадів. Температура повітря вночі 1-7 морозу, місцями до 10 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 тепла.
У південній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0-5 градусів тепла.
У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
Вітер в Україні очікується південний, 5-12 м/с.